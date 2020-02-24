台北市長柯文哲與中央為了是否公布病例地點屢次隔空交火，柯文哲今（24）日說「我們現在都要順時鐘（時中），不要逆時鐘」，並說第24例不在台北市，副市長黃珊珊不知情就無法告訴他。而中央疫情指揮中心指揮官陳時中在下午4時40分許的記者會中表示，中央地方好好合作，大家要面對的是病毒，不是人。

根據《中央社》報導，柯文哲日前曾表示，他不知道第24例「北部女」確切地點，並拿中國大陸刻意隱匿疫情來比喻；指揮中心指揮官、衛福部長陳時中則反擊地方首長要扛起責任、不要害到其他縣市。

台北市長柯文哲今天出席內湖區舊宗社會住宅新建工程開工典禮，接受媒體聯訪時被問及中央公布武漢肺炎病例所在地，他說「他們轉彎，我們現在都要順時鐘、不要逆時鐘」、「我們現在順時鐘就好了」。

至於第24例病例，柯文哲表示，因為案例不在台北市，所以副市長、北市應變小組總指揮官黃珊珊就不知道、就無法跟他講。

柯文哲表示，他們也在討論要公佈到什麼程度，「說公布到哪一路、哪一號、哪一樓，這又太過分了」，他的同學跟他說，公開透明是ok，但要到什麼程度要再想一下。

媒體追問關於醫護人員禁止出國，柯文哲認為平常心、個案處理即可，到目前為止疫情控制得還不錯。

柯文哲說，如果社區感染到群聚程度，北市就會開設一級應變。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中在下午4時40分許的記者會中回應柯文哲「順時鐘逆時鐘」的比喻，陳說，中央地方好好合作，大家要面對的是病毒，不是人。

(中時電子報)