對於如何接回滯留武漢的台胞，桃園市長鄭文燦日前表示，前總統馬英九當過中華民國總統，所站的位置不應該是海峽中線，沒有所謂各退一步問題，「橫濱模式」就是最好的模式。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，在包機議題上，馬前總統所站的位置是人權與防疫，「防疫與人權比較重要，還是無謂的政治算計比較重要？」

蕭旭岑說，政府以包機接回滯留武漢國人計畫觸礁，已數星期之久，但兩岸航線行之有年，為何堅持只能一種模式？希望鄭市長提出更可行的方案來解決問題，不要只會向反對黨噴政治口水。

蕭旭岑指出，搭乘首批武漢包機回臺的民眾，都已解除隔離，「鑽石公主」郵輪上的國人，也都搭乘包機回臺，受困湖北的9百多位國人，回家之日卻遙遙無期。蔡英文總統說「二次包機隨時可以出發」，在武漢的國人已望穿秋水；蔡政府堅持「橫濱模式」是最好的模式，但若此模式無法接回國人，再好也是徒然。

蕭旭岑表示，國人在疫情流行地區滯留越久，被感染的風險越高，包機陷入僵局，賭上的是受困國人的健康。馬前總統呼籲兩岸各退一步，讓包機能夠成行，讓國人經妥善檢疫集體回臺，是站在人權人道與防疫的立場。鄭市長應體認到，盡快讓國人返臺接受最好的照顧，是執政黨應挑起的責任，不是在野黨的責任。

蕭旭岑反問，蔡總統只會把責任都歸咎於對岸，坐視包機無限期延宕，讓自己同胞處於疾病威脅的煎熬中，政府的功能何在？擔當何在？兩岸協商模式與兩岸航線行之有年，蔡政府一再堅持只能採「橫濱模式」，但迄今無法施行，又不肯各退一步，找出合作的機會，只會噴口水酸反對黨，要把民眾的權益置於何處？

在馬政府時期曾任總統府發言人的國民黨立委陳以信，上午也呼籲兩岸各退一步，建議可複製「橫濱模式」，採中轉廈門或上海，儘速將滯留湖北的台胞接回台灣。

(中時 )