因應開學防疫，全澎湖縣學校24日展開防疫機制總體檢，各校已成立防疫小組，擬定防疫管理措施計畫，縣長賴峰偉親率隊視察，重申確實測量體溫，宣布400人以上學校補助購置紅外線體溫儀。

縣府強調，即日起開學後，校園是人群聚集互動最頻繁的地區，防疫考驗才真正開始，校園衛生安全決不能失守，守護學生健康，讓家長放心。

教育處表示，所有防疫物資額(耳)溫槍、消毒水、肥皂、緊急備用口罩等都已到位，同時責令全縣學校成立防疫小組，擬定防疫管理措施計畫及自主防疫檢合表，製作肺炎防疫作業Q＆A供各校參考運用，隨時監控掌握防疫現況。

各校都設置發燒檢測站，控管學生進出校園動線，每天確實實施測量體溫，發現學生體溫超過37.5度，立刻安排至保健室隔離，並通知家長帶往醫院檢查，尤其宣導勤洗手及注意咳嗽禮節。

教育處大聲疾呼，通報機制最重要，一發現疑似感染新冠肺炎症狀學生，盡速通報衛生局或撥打1922協助，落實校安通報。

賴峰偉表示，防疫視同作戰，防疫細節務必零缺口，針對學校人數達400人以上學校，縣府將補助學校添購紅外線體溫檢測儀，提供學生安全學習環境。

(中時 )