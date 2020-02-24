109年大學學測即將於2月24日放榜，13萬3千多名考生該如何選填志願才能避免踩雷，為自己的職涯拋出關鍵勝投；1111人力銀行今宣布，只要申請會員即可免費登入「1111落點分析」，開放考生、家長輸入學測成績，透過大數據演算，在學測五標的架構下即列出符合成績的校系結果，助攻考生旗開得勝。

1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華表示，所謂五標包括頂標(成績位於第88百分位之考生級分）、前標(成績位於第75百分位之考生級分）、均標(成績位於第50百分位之考生級分）、後標(成績位於第25百分位之考生級分），低標(成績位於第12百分位之考生級分）。

李大華指出，精準的落點分析只是進攻屬意學系的第一步，如何通過第二階段備審資料與面試，順利拿下入學資格才是重點，1111落點分析提供18學群的考古題準備、讀書計劃撰寫、自傳、面試注意事項，還有學長姐現身分享影片介紹所學技能、學群特色及畢業出路，實用性十足。

為避免去年度發生參採科目5選4，因為部分考科難度偏易而發生同級分者爆增，部分學系出現超篩現象使得「高分落榜」，也讓重考生人數創下新高；對此，1111落點分析功能進化，納入去年、今年的學系錄取名額變化、學系註冊率、篩選倍率及對應的未來職務發展，提供最實用完整的資訊。

(中時 )