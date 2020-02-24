台灣燈會接駁公車司機是交通順暢的幕後英雄。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020台灣燈會圓滿落幕，主副展區總參觀人次達1182萬人次，台中市交通局長葉昭甫24日表示，燈會交通疏運以「鐵路＋接駁」為主，期間交通局協調台、高鐵加開班次協助疏運，並配合接駁車調度得宜，展區周邊交通管制措施良好，交通接駁順暢，民眾賞燈後能順利返家，讓璀璨燈會畫下完美句點。

葉昭甫表示，為協助疏運賞燈遊客，燈會主展區展演期間，每日高鐵南下加開5班次、北上加開3班次，且配合賞燈行程，調增部分車次自由座車廂數。台鐵加開自強號、區間車及區間快車合計192班，另增停后里站自強號及莒光號列車共82班，協助疏運賞燈民眾。

市府在后里主展區設置南轉運站(馬場接駁站)及北轉運站(后里東站接駁站)，規劃太原停車場、大里運動公園、北水湳、秋紅谷、沙鹿火車站、神岡、麗寶樂園及甲保廠等8條接駁車路線；文心森林公園副展區設置向上及南水湳接駁車路線，發車時間配合開、閉園時間，每日夜間11時30分前完成接駁車疏運任務，降低私人運具使用，維持展區周邊交通順暢。

為讓民眾在寒冷天氣中賞燈也能感受到市府的用心，交通局在主展區南、北轉運站發放太陽餅、脆麵及礦泉水等小點心給返程搭接駁車的遊客，更發送限量小提燈給小朋友帶回家做紀念，周到服務讓民眾直呼，「不只暖胃更暖心！」

葉昭甫表示，燈會主展區規劃神岡停車場、麗寶樂園停車場及甲保廠停車場等3處停車場，市區規劃秋紅谷停車場、北屯太原停車場、大里運動公園地下停車場、沙鹿火車站及北水湳停車場等5處停車場，共提供1萬1136格汽車停車格位。

另規劃后科路鄰近南轉運站旁的友達機車停車場，提供約8000格機車格位，方便民眾停放機車後步行進入展區參觀。

主展區麗寶樂園停車場使用率最高，假日尖峰時間皆滿場，甲保廠停車場假日尖峰使用率亦超過8成，顯見民眾善加利用市府規劃停車場轉乘接駁前往賞燈，間接減少私人運具行駛至展區周邊道路，降低對展區周邊交通衝擊。

(中時 )