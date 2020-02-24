新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，許多滯留武漢的台商紛紛喊話想返台，而最引國人關注的「血友病」少年及其馬姓母親，今天將搭乘長榮航空的班機返台。中央疫情指揮中心證實，晚間會從成都將血友病患者接回台灣。

滯留武漢的血友病少年及其母親馬姓女台商，今天將搭乘長榮航空BR776航班，自成都返台，起飛時間是晚間19時15分，預定深夜22時40分降落桃園機場。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中證實，已透過視訊讓男童與主治醫師問診，確認男童搭機沒問題，今晚7時15分會從成都起飛，預計晚間10點多抵達台灣。

陳時中說，男童返台的班機已派一名專業護理師隨行照料，登機前會再跟主治醫師視訊，確認身體狀況，都沒問題後才會登機，目前也通知航空公司做好妥善安排；雖然不是用包機，但因為機上的旅客不多，訂位只有40幾人，可以做出相當的區隔，涉及的保護跟相關醫護人員的照顧，都跟上次日本包機相同。

長榮航空目前所有往返大陸、港澳的航班，空服員需全程戴口罩、收餐也需戴手套，航班回台灣後，都會加強清潔、消毒。

疫情指揮中心表示，考量病童與母親均有中華民國國籍身分，且病童因血友病有醫療急需，故安排一名護理師及防護裝備，於24日下午搭機至成都，在當地協助病童及其母親共2人返台。

搭機前，2人均會測量體溫，若有發燒不能上機，若沒有發燒，則由護理師協助穿戴隔離衣、口罩、面罩等防護裝備；上下機時，為避免影響其他乘客，將安排2人先登機、最後下機，並坐在最後一排，與前面座位至少空兩排；航程中，不供餐、不服務、少用廁所且不與其他乘客共用廁所，由護理師協助2人照護。

返國入境時，病童及母親由專人協助完成入境檢疫，並依照後送流程，由救護車載往後送醫院隔離採檢，且入境檢疫、後送相關工作人員均著防護裝備。後續檢疫，若呈陽性，則住院隔離，兩次檢驗均為陰性，送至集中檢疫所。

指揮中心強調，該血友病患者返台屬特殊個案需求，是基於醫療需求所做的安排，且全程有完善的防護措施，2人返台後，均要聽從指揮中心指示，接受安排管理，否則將以違反傳染病防治法處罰。

(中時 )