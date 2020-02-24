春節連假加上國內防疫效應，全球最大速食外送達美樂披薩在台業績持續成長，因新冠肺炎疫情持續升溫，民眾公眾場所的聚集頻次減少，改以在家小聚的方式替代，內部數據顯示，整體外送的比例比去年同期約多2成，達美樂訂單也因此大幅增加。

因應消費者外食外賣與不送需求的增加，台灣達美樂即日起推出「珍珠滋心披薩」，將2019年第四季推出並造成市場轟動，甚至引來CNN報導的「黑糖珍奶披薩」華麗變身，將黑糖珍珠包進披薩餅皮中，以黑糖珍珠加上白玉麻吉的珍珠的「滋心」新組合全新上市。

達美樂「珍珠滋心披薩」嚴選台灣黑糖珍珠及上等白玉麻吉，一個披薩2種美味享受，滿滿餡料濃郁起司再加黑白珍珠綿密香甜，絕對值得一試！台灣達美樂回饋消費者支持，即日起～3月22日止選購「珍珠滋心披薩」大小尺寸都立折30元。其中大披薩只要加價70元，小披薩只要加價50元。此外，上達美樂官網訂購還有好康，網訂滿額399元立即隨餐加贈好禮，大可樂、香蒜巴掌麵包、千層棒跟玉米濃湯多種美味副食免費4選1。

(工商 )