透過遠距技術減少醫護人員與患者的近距離接觸、減少病患就診的交通成本及降低患者進入社區移動的機會，在應變新冠病毒疫情的長線作戰上尤其重要。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉指出，透過IoT、雲端及載具的遠距技術，在就診、諮詢、慢性健康管理或急性生理需求等方面，都可以帶來益處。

台灣醫界聯盟基金會今（24）日辦理「數位醫療商業模式座談會（系列二）：遠距醫療」，邀請台北榮總高齡醫學中心陳亮恭主任、華碩健康許家瑋資深經理、鳴醫股份有限公司謝懿創辦人、台大醫院遠距照護中心李任光醫師、台灣大學公衛學院健康政策與管理研究所呂銘峰教授及吉樂健康資訊科技有限公司潘人豪執行長與會。

林世嘉指出，透過IoT、雲端及載具的遠距技術，在就診、諮詢、慢性健康管理或急性生理需求等方面，都可以帶來益處。然而目前遠距醫療的挑戰，是如何讓醫生敢用、患者接受，這需要科技與使用者的持續磨合，而此磨合期將因為新冠病毒疫情所衍生的需求而縮短。

北榮高齡醫學中心主任陳亮恭教授以北榮日照中心遊詣居為例，分享人臉辨識技術預測認知功能及情緒症狀的變化，陳主任強調必須創造新的資金機制，例如與保險業者合作設計人工智慧IoT外溢保單。

華碩健康透過Medical AIOT平台作為不同醫療器材與醫療資訊的整合工具，已經導入多間醫療機構，以強化照護品質；華碩健康許家瑋資深經理指出，目前之挑戰除資料蒐集與應用仍相當不易，設計符合消費者的遠距醫療服務也是重點。?鳴醫創辦人謝懿表示，該公司應用程式「遠距抱抱 FarHugs」提供遠距、即時的心理諮商服務，期待透過這樣子的應用，更為提升民眾使用數位醫療的習慣；此外該 APP 也可應用於因新冠肺炎疫情需隔離的民眾，讓民眾與患者可以即時進行諮詢並緩解情緒。

在醫院端的遠距照護應用上，台大醫院遠距照護中心李任光醫師則分享該中心於心血管疾病管理之經驗，透過醫材、4G、雲端系統，將病人的心律等生理資訊及時上傳到雲端，進行24小時的健康管理。

台灣大學公衛學院健康政策與管理研究所呂銘峰教授表示，台灣的醫療產業品牌是擁有世界第一的醫療健康管理及系統效率，結合5G時代的來臨，未來的智慧與遠距技術將會往亞健康的人進行健康管理發展。?吉樂健康資訊潘人豪執行長指出，使用者的資訊素養及遠距醫療產品的適法性是整個產業能否永續發展的核心，科技產業與醫療產業的轉譯和落地仍是當前的挑戰，這些需要更多的討論與合作。

(工商 )