罷免高雄市長韓國瑜的第二階段連署上個週末超過50萬份，但傳出因為罷免行動將面臨斷炊窘；立委周春米指出，應檢討修改《政治獻金法》，明確規定罷免領銜人收受政治獻金的規範，以填補法律上的真空。

周春米指出，目前罷韓的經費來源主要依靠網路募資計畫募得的六百萬元，以及募資品的販售，在印製文宣品及舉辦各項罷韓活動後，已經面臨斷炊，還需要台灣基進以政治獻金支應，不僅留下了資金缺口，更受到反罷免方質疑收受非法政治獻金。她呼籲，罷免是重要的公民權展現，罷免領銜人得否收受政治獻金的法制化，對於民主政治發展而言是一個重要的指標。

周春米說，總統府司法改革國是會議曾做出決議，要求檢討《政治獻金法》第5條，增列罷免案提議人之領銜人、被罷免人都可以收受政治獻金，並建議配套捐贈、收支記載、運用、定期申報等處理機制，但後續的修法遲遲未動作，使得這次罷韓行動遭遇阻礙。她認為，罷韓是行政院檢討相關法制的最佳時機，既然已司法改革國是會議的決議，各相關部會應趁此機會盡速研議並提出相關草案，也向外界證明政府有心完善公民權與進行司法改革。

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(中時電子報)