新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，讓民眾減少出門頻率，創業家(8477)旗下生活市集從關鍵字搜尋與近期銷售大數據觀察發現，受到疫情影響，即使228連假即將到來，仍有不少民眾選擇宅在家防疫，因此帶動許多居家類的娛樂性商品熱銷，其中又以遊戲機、麥克風、親子益智遊戲最受歡迎。

生活市集觀察，縱然目前受到疫情影響，導致Switch主機全球暫時缺貨，但周邊如Switch遊戲片、Switch Lite詢問度仍居高不下，近一個月整體詢問度較前月同期成長3成；另外「任天堂Switch Lite」相容於全款手提模式的遊戲軟體，也是許多玩家搶購的熱門商品，近一個月銷量較前月同期翻倍成長。

同樣為了防範疫情，民眾連許多平日的娛樂消遣場所如KTV等密閉場所都盡可能避免出入，面對即將到來的連假，近一周麥克風的整體詢問度成長近2成，此類商品均具有音箱、降噪功能，並能外接耳機、記憶卡等。

許多家長則趁著防疫少出門的這段時期有更多時間陪伴家中小孩，帶動非電子類的互動遊戲詢問度也逐步升高，如益智類或是可以平衡身心發展的商品，如「6合1卡造型升降投籃架」有包含籃球機、飛鏢機、套圈、足球、高爾夫及畫板等6種遊戲，甫上市一周即吸引許多消費者詢問；另外「兒童手提包磁鐵書系列」則可以讓小朋友發揮想像力及創造力，透過造型磁貼學習各項動植物的知識，寓教於樂又便利的特色相當熱銷，近一周銷量較前周成長3倍。

(時報資訊)