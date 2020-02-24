看好228連假商機，全家便利商店(5903)及統一超7-ELEVEN(2912)分別針對228連假推出多項優惠活動，希望能帶動2月業績成長。

受到全球新冠肺炎疫情未止影響，趁連假出國旅遊人數大減，國人改由國內出遊，甚至減少外出引爆宅經濟，統一超7-ELEVEN及全家便利商店看好即將到來的228連假商機，分別推出各項促銷活動，希望能帶旺228連假業績。

統一超7-ELEVEN近一個月來，冷凍食品及鮮食業績已較去年同期成長10%到20%，其中今年1月下旬於北台灣開設3間「冷凍旗艦店」，包括新北市汐止尊爵門市、台北市木柵新秀門市及桃園市醫林門市，目前已成功帶動冷凍食品業績成長1倍。

統一超7-ELEVEN亦看準228連假「在家商機」，強化鮮食、冷凍食品、飲料與啤酒等備貨超過20%，住宅/學區、幹道型、交通轉運型等門市，則較平日備貨提升30%到40%，並策劃各種連假生活提案，包括指定鮮食、冷凍食品、CITY CAFE與CITY TEA現萃茶的限定優惠，7-ELEVEN線上購物中心同步推出多重優惠，搶攻「宅經濟」商機。

全家便利商店瞄準228連假出遊和宅在家商機，於2月26日到3月1日端出咖啡、飯糰、麵包、吐司等app商品預售優惠活動，提供民眾出遊或在家安心吃喝的選擇。

再者，針對會員去年(108年)累積的點數即將在3月31日到期，自2月26日起陸續推出點數抽家電、兌現金、換票券等優惠，更結合日本定食類連鎖餐廳第一品牌「大戶屋」、沃克牛排等餐廳直接使用「全家」點數享餐食優惠或是兌換餐點，提供消費者更多元的兌點方式。

(時報資訊)