各校如臨大敵，不斷在事前進行演練如何量測體溫，要是發燒如何安置處理等動向，基隆市明德國中校長沈俊光更準備了開學禮，讓學童眼前一亮。（吳康瑋攝）

各校如臨大敵，不斷在事前進行演練如何量測體溫，要是發燒如何安置處理等動向，基隆市明德國中校長沈俊光更準備了開學禮，讓學童眼前一亮。（吳康瑋攝）

各校如臨大敵，不斷在事前進行演練如何量測體溫，要是發燒如何安置處理等動向，基隆市明德國中校長沈俊光更準備了開學禮，讓學童眼前一亮。（吳康瑋攝）

各校如臨大敵，不斷在事前進行演練如何量測體溫，要是發燒如何安置處理等動向，基隆市明德國中校長沈俊光更準備了開學禮，讓學童眼前一亮。（吳康瑋攝）

各校如臨大敵，不斷在事前進行演練如何量測體溫，要是發燒如何安置處理等動向，基隆市明德國中校長沈俊光更準備了開學禮，讓學童眼前一亮。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情還在延燒，明天就是國中、小的開學日，各校如臨大敵，不斷在事前進行演練如何量測體溫，要是發燒如何安置處理等動向，基隆市明德國中校長沈俊光更準備了開學禮，讓學童眼前一亮，其中包含一人一瓶的75％酒精及足量的口罩，他指出，新冠肺炎有很高的傳染力，自己希望每個孩子都能學習使用物資自主防疫。

沈俊光表示，新冠肺炎要是有一個人中標，處於同一個空間的人就很有可能會全都中，千萬不可以輕忽。他指出，開學的頭兩天，校方將配置學務處師長在校門口排四個動線為同學們逐一量額溫，從第三天開始將由各班的防疫股長，在進教室前都要量測體溫及噴灑酒精消毒，讓孩子學習自主。

學務主任王淳純指出，校方目前共計備妥30隻額溫槍、5隻的耳溫槍及100枚一次性使用的耳套，供有發燒的學童可以進行二次複檢，她說，各班分配的防疫物資，包括酒精、口罩、肥皂、額溫槍及一本防疫衛教文宣，如果出現體溫超過37度的情形，學童便必須前往觀察區，她指出，只要有發燒，就一定要進行「單人觀察」，以免造成人傳人的飛沫傳染，而目前校方已準備好四間的單人觀察區，誓將疫情防堵在校外。

校方指出，額溫超過37.5度的學生，要用耳溫再做複檢，如果發燒安排在健康中心休息，並安置教室再通知家長，要是無法馬上帶回去，就會請護理師帶去看醫生，

(中時 )