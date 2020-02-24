北市府為因應居家檢疫者的就醫需求，推出的防疫計程車將在26日上路，並先準備2輛來試辦，北市府表示，隨著從日韓返台的檢疫者愈來愈多，就會增加車輛，且防疫計程車就是歸市府所用，不會載其他一般民眾，此外也會給司機營業損失補償。

副市長黃珊珊表示，北市有97名居家檢疫者需要就醫，市府每天都有關懷且每周送一周份量的口罩給他們，有些人的確搭一般計程車，所以交通局公運處跟業者確認，2輛防疫計程車會在26日上路。

黃珊珊指出，防疫計程車歸市府所用，不對外公告、營業，只聽衛生局調配，衛生局接到居家檢疫者有送醫需求，就會叫車，不過現在實際上會有需求搭防疫計程車的量沒有很大，比較擔心的是未來從日韓返台的檢疫者爆量，屆時再增加車輛；此外市府也會按日補償司機費用，搭防疫計程車的檢疫者也要付車資，會保障司機即便沒生意也有收入。

公運處長常華珍表示，市府會包防疫計程車每期30天，合作的是有GPS定位的車隊，可記錄居家檢疫者的軌跡，檢疫者在就醫時，司機就在外等；另公運處會給2部防疫計程車的空間，並提供司機一個工友的房地來待命，依衛生局規定司機不需穿防護衣，但會提供司機酒精、口罩。

常華珍說，若載到確診的人，司機要隔離14天，市府會賠償期間損失，若司機確診，相關賠償政府也全都付。

(中時 )