先前伊朗衛生當局說，新冠肺炎的死亡人數為12人，但是半官方的伊朗勞動通訊社(ILNA)報導，病例最嚴重的庫姆市(Qom)，新冠肺炎造成的死亡人數是50人。

美聯社報導，庫姆市的一位官員法拉哈尼（Ahmad Amiriabadi Farahani）說，該市有250多人被隔離，此處是什葉派教徒宗教研究的熱門場所。他說庫姆的50例死亡，可以追溯到2月13日。但是，伊朗衛生單位遲至2月19日才公布首起死亡病例。

法拉哈尼表示，庫姆的局勢「很不好」。他說：「我認為政府控制病毒的工作還沒有成功。」他指的是魯哈尼總統的政府。

在伊朗，與確診的病毒感染死亡人數，顯然比其他任何國家都高，甚至高過中國大陸和韓國，那裡的疫情其實比伊朗更早，病例也更多。

伊朗衛生官員還沒有透露庫姆的醫療情況，工作人員是否有良好的預防感染措施，伊朗也沒有透露整個國家的檢疫人數。

科威特星期一宣布了該病毒的第一起消息，有3名從伊朗東北城市馬什哈德(Mashhad)返回的旅客，被證實感染了冠狀病毒。但是，伊朗衛生單位尚未提出在馬什哈德的確診病例，顯然伊朗的防疫資訊是很不充足的。

(中時電子報)