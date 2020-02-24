108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強賽前兩天都奪勝的台灣師大、輔仁大學今天過招，台師大展現出強烈求勝心，72比58報了預賽輸球的的一箭之仇。

賽後台師大教頭王志群指出，遇到強隊球員想展現高強度水準，要讓對手知道台師大是一道不好跨越的牆，至於球隊預賽最後一階段1勝3敗，目前3戰全勝，王志群認為兩階段陣容不相同去嘗試，無法比較。

UBA8強複賽在台北體育館進行，3月21開打的4強總決賽則在附近的台北小巨蛋，王志群前天在球隊拿到第一勝時表示，本階段大約贏5場比賽就能搶到4強門票，從台北體育館走到台北小巨蛋大概250步，因此贏一場等於往台北小巨蛋邁進50步，如今球隊收下3勝，「那我們只剩100步了，師大學弟們很棒，繼續加油！」

台師大容毅燊此役貢獻19分，表示上一次球隊輸輔大，這次想討回來，談到和輔仁大學入選今年亞洲盃資格賽中華隊的中鋒曾祥鈞對抗，容毅燊回應：「覺得祥鈞身體對抗更好，比賽中我的防守策略就是逼他往非慣用手去，整場來說應該做得不錯。」

容毅燊賽後握手致意時和曾祥鈞聊了幾句，他笑說：「我們就是隨口聊聊，我還虧他打國家隊厲害喔，比賽中還會跟裁判討論。」

輔大今天單場得分是本季新低，教頭楊哲宜認為球員輸在心態，「我們太想靠進攻贏球，但其實要有好的防守才有進攻，而台師大球員想透過防守搶勝，雙方高下立判，這一敗給了球員很好的教訓，任何比賽勝利都是得來不易。」

輔大205公分中鋒曾祥鈞獲得22分、14籃板，同樣是205公分高的隊友吳沛嘉，在第4節左膝被對手壓傷退場，讓輔大三塔頓時缺了一塔。

輔大吳沛嘉（右）比賽中左膝受傷退場。（大專體總提供）

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