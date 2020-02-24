NSO國家交響樂團新任音樂總監難產，過渡時期，將由原音樂總監呂紹嘉，暫代一年藝術顧問，今（24）日傍晚董事會議結束之後，也已完成簽約儀式。

國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，「為求慎重，這次遴選歷經八次會議，但最後想找的人選，時間無法配合，目前需要再另找人選。」

呂紹嘉表示，他內心原本已經做好告別NSO的準備，擔任藝術顧問一職，是意料之外的事，「但我對樂團很有情感，我願意協助讓NSO的水平可以保持，在音樂家的邀請與曲目的安排上，還是會有一定的水準。」

NSO現任音樂總監呂紹嘉將於2020年7月任期屆滿離任，日前國表藝中心已啟動新任指揮遴選機制，歷經6次會議，24日下午再度舉行董事會，做最後人選確認，董事會決議音樂總監從缺，先由呂紹嘉擔任藝術顧問。

呂紹嘉是法國貝桑松國際指揮賽、義大利佩卓第國際指揮賽、荷蘭孔德拉辛國際指揮賽，三大指揮大賽首獎得主，自2010年上任以來，他以「走一條長遠的路」為信念，為樂團安排不同曲目，打磨樂團質地。

朱宗慶表示，將進行下一輪音樂總監的遴選，原有的遴選機制，指揮家們必須和NSO合作演出，耗費的時間太長，現在將稍作修整，遴選委員直接到候選人所在地的演出現場，從當下的表現做考量。

(中時 )