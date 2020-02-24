科技部科學園區審議會通過芯籟半導體、博鑫醫電新竹分公司、工研院申請設立研究機構、及佛光大學申請設立創新育成中心等四件投資案進駐竹科園區，共計核准投資新台幣6.3億元。

竹科管理局表示，今年度截至2月24日止，新竹科學園區引進廠商共計8家、研究機構及育成中心各一家，投資總額約13.765億元。

其中，工業技術研究院申請設立研究機構設立於銅鑼園區，建置「儲能系統安全檢測實驗室」，提供國內車輛動力電池及電業儲能機櫃，符合國際標準試驗測試服務，測試驗證能量為360 kW/60 kWh，服務標的為電動小客車及機車換電站以下全系統測試，電動大客車及電網儲能系統以上採零組件（儲能模組）測試，該實驗室將為國內最大、唯一且國際等同。

另產業為加速取得試驗報告爭取上市時效，於試驗室就近形成相關產業聚落，以利就近送測，將可望帶動電動車、儲能與車用電子相關產業進駐銅鑼園區。

此外，佛光大學申請於宜蘭科學園區設立「創新育成基地」，是竹科第一家租地自建的育成中心，營運主軸包含企業育成、技術研發、及教育訓練等三大項。

預期將可入導豐沛多元的學界能量，支援園區特色產業的技術需求，推動跨領域大型產學合作研發，互惠園區產業，並可增加通路平臺與輔導資源，深化在地產業服務品質，促進產業活化與資源共享，完整在地創業生態圈，促進科學園區產業競爭力及永續發展。

(工商 )