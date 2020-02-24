航空城、捷運等建設陸續啟動，加上眾多重劃區進入開發階段，三動能激發桃園土地交易熱度提高，據桃園不動產交易e指通統計，桃園2019年全年素地交易共7,973筆，較去年增加5％，其中土地交易航空城持定區占75％的大園區，較前年成長62.8％居冠，中壢區、蘆竹區各以46.7％、22.1％的成長率分居二、三名。

大園區去年素地交易959筆，登上五年新高，其中有722筆來自於航空城特定區，占約75％，土地交易均價每坪在6.69～6.88萬元，較2018年同期年增幅度5.8％～16％不等，顯示航空城土地交易不僅價揚，量也回升。

大園區土地交易主要集中在埔心段、竹圍段、橫山段一帶等地，房屋航空城直營店店長徐國強指出，過去桃園航空城的前景不明，為直接衝擊土地交易原因，使得2015年起三年多低迷期，去年起，航空城計劃漸趨明朗，不確定因素消弭後受惠美中貿易戰以及境外資金匯回專法等，有利台商資金回流與回台擴廠，加上土地買賣禁止轉移時間接近，航空城土地交易熱度回升。

除了航空城開發外，桃園捷運路網的成型，也帶動捷運站周邊較低度度開發、地價基期較低的土地交易增溫，去年土地交易件數成長幅度高的中壢、蘆竹等區，交易熱區多位於捷運周邊。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，機捷帶動興南段的A21環北站一帶、壢中商圈新明市場一帶、A10山鼻站、A11坑口站等，以及捷運綠線捷運動工效益發酵所帶動G13蘆竹行政園區站等地，土地交易明顯較往年升溫。此外，包括桃園區的中路、小檜溪等重劃區、觀音草漯重劃區、平鎮南勢重劃區等，擁有較多土地供給的重劃區，吸引建商搶地，以及觀音工業區等工業地，都出現比往年更大的買盤動能。

(工商 )