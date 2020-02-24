中國大陸為全球鋅的最大消費市場，受疫情影響，需求動能急凍，已讓鋅價跌落到近3年低點；而全球鋼鐵產業景氣低迷，主要收入來源集塵灰收集數量減少，國內電弧爐集塵灰處理大廠鋼聯（6581）指出，今年的營運，會是上半年保守、下半年較樂觀。

國際鋅價在去年從每噸的2700美元下跌至2300美元；受疫情影響，今年以來的報價已到2100至2200元間。

鋼聯主要業務，就是收集上游電弧爐客戶的集塵灰，回收重金屬鋅銷售，在鋅價下跌，直接衝擊鋼聯的獲利。

根據鋼聯公布的2019年稅後淨利3.98億元，年減49.2％，是2016年以來新低水準。

對今年上半年營運保守，除國際鋅價下跌外，另一原因則是，鋼鐵產業不景氣，國內上游電弧爐客戶煉鋼量減少，集塵灰收集數量減少，直接影響到鋅的回收量。2019年，鋼聯出貨量5.43萬噸，比2018年衰退12.6％。

鋼聯樂觀預期，下半年，待疫情受到控制後，國際對鋅的需求可望回升，鋅價反彈；加上國內鋼鐵廠對今年景氣回溫有期待，電弧爐煉鋼量增加，集塵灰收集數量同步增加。在「鋅價回升、回收量增加」下，可讓下半年的營運恢復成長軌道。

(工商 )