新冠肺炎疫情延燒，中央疾管署公布病例地圖，台中市確診「2例變4例」，民眾恐慌這2例從哪來？疾管署指出，2確診病例是1月28日公布的第6、7案，2人皆為大陸籍女士，到台灣採自由行方式旅遊，發病後由外縣市送到台中的醫院治療，目前雖無症狀但檢驗結果為陽性，迄今尚未出院。

據了解，這2例新冠肺炎確診個案，均來自武漢市的70多歲大陸籍女性，在武漢市實施封城前，22日抵達台灣旅遊，25日就出現發燒症狀，被送至台中地區醫院收治負壓隔離病房，被列為境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案。

近來第24例「北部女位置」惹爭議，鬧得沸沸揚揚；有民眾擔憂說，2名個案雖為武漢市人，當初共3人採自由行方式旅遊，25日有2人出現發燒症狀後立即就醫，另1名友人未發燒採隔離觀察，但台中「2例變4例」消息曝光後，「武漢女」所到之處，其地點引發大家熱議關注。

(中時 )