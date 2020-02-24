台灣綠金 毛豆外銷產值創29年新高 18:002020/02/24 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 毛豆外銷產值創29年新高，堪稱台灣綠金。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 毛豆堪稱台灣綠金產業，根據統計，2019年毛豆外銷產值再創29年來新高，貿易額達8453萬美元，折合新台幣約26.1億元，已連續12年銷日冠軍，並促成7家冷凍食品公司於國內建新廠或擴廠，投資達30億元以上，創造上千個就業機會。 高雄區農業改良場表示，今年是毛豆產品外銷邁入50周年，農委會將持續輔導業者努力開發新市場，積極爭取外銷訂單，力拚外銷產值能超過1990年的8553萬美元，再創50年來歷史新高。 (中時 ) #外銷 #毛豆 #新高 #產值 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 金價創七年新高 每盎司衝上1,600美元 04:092020/02/20 財經要聞 16檔創今年新高 避疫先鋒 04:102020/02/20 證券．權證 訂單優於預期 拓凱 全年營收挑戰新高 04:102020/02/20 證券．權證 肺炎干擾 衝擊製造業今年出貨 01:332020/02/20 財經焦點 《美股掃瞄》看好陸加大經濟激勵，標普500、那指創收盤新高 08:352020/02/20 財經 美1月建築許可 改寫近13年新高水平 09:102020/02/20 財經 近四成民眾看貶人民幣 減持意願創三年新高 14:222020/02/20 財經 《半導體》原相上季獲利寫11年新高，去年每股賺6.23元 15:062020/02/20 財經 美元指數升至近3年新高 19:312020/02/20 財經 原相去年Q4獲利 11年新高 04:102020/02/21 證券．權證 生活熱門新聞 網美衝韓國代購！返台「吐舌自拍」住負壓病房 醫一看怒了 - 生活 西半部溫差10度以上！氣象局：這天北部變天 - 生活 劉真恐剩等換心？醫曝矛盾又痛苦 - 生活 劉真要轉到振興做換心手術？醫院回應了 - 生活 網友整理台灣新冠肺炎確診地圖 台北市7人最多 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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