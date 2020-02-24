毛豆堪稱台灣綠金產業，根據統計，2019年毛豆外銷產值再創29年來新高，貿易額達8453萬美元，折合新台幣約26.1億元，已連續12年銷日冠軍，並促成7家冷凍食品公司於國內建新廠或擴廠，投資達30億元以上，創造上千個就業機會。

高雄區農業改良場表示，今年是毛豆產品外銷邁入50周年，農委會將持續輔導業者努力開發新市場，積極爭取外銷訂單，力拚外銷產值能超過1990年的8553萬美元，再創50年來歷史新高。

(中時 )