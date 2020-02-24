高雄市長韓國瑜今（24）日在開完防疫會議後，宣布3月2日起高市府公務人員對於中央防疫中心所訂定的旅遊示警國家，所有的旅遊暫緩。另也行文給中央，希望能訂定一個標準，全國22縣市能一體適用，什麼狀況下禁止公務人員出國，以及何時提出警戒或暫緩，盼中央能明確表示。

(中時 )