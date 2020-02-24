高市府宣布：3／2起公務員暫緩赴旅遊示警國家 18:202020/02/24 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高市府今天宣布，3／2起公務員暫緩赴旅遊示警國家。（柯宗緯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜今（24）日在開完防疫會議後，宣布3月2日起高市府公務人員對於中央防疫中心所訂定的旅遊示警國家，所有的旅遊暫緩。另也行文給中央，希望能訂定一個標準，全國22縣市能一體適用，什麼狀況下禁止公務人員出國，以及何時提出警戒或暫緩，盼中央能明確表示。 (中時 ) #旅遊 #中央 #韓國瑜 #新冠肺炎 #人員台灣 #NCP #高雄市政府 #公務員 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 湖北設立首批23項新冠肺炎應急科研攻關專案 20:132020/02/20 兩岸 大陸官方坦承 武漢重症8000多人、危重症1600多人 21:102020/02/20 兩岸 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 旅遊強心針 陸實景演出疫軍突起 04:092020/02/22 話題觀察 疫情重擊 陸旅遊業慘損13兆 04:092020/02/22 話題觀察 陸國內旅遊收入 估年減兩成 04:092020/02/22 財經要聞 郝江同聲挺韓 葉元之痛喊：別消費韓國瑜！ 08:462020/02/24 政治 太怕韓國瑜！他揭民進黨罷韓背後目的 10:432020/02/24 政治 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 政治熱門新聞 「蔡政府」最新民調出爐！網看完驚嘆：難以置信 - 政治 罷韓會過嗎？挺韓律師分析後竟給了這組數據！ - 政治 搞罷韓有內幕？他爆菊系驚人陰謀：2大派在等！ - 政治 藏玄機？吳祥輝喊罷免蔡英文 網示警 - 政治 罷韓連署創新高…名作家嗆：要領導「罷蔡」！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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