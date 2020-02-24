樂天桃猿（Rakuten Monkeys）今（24）日公布新年度吉祥物徽標，2020年將與標準字徽標交互運用在對外溝通以及球場活動，共同總經理川田喜則希望開始一點一滴地經營球隊，運用以前在東北樂天金鷲隊服務時的經驗，和Rakuten Monkeys的夥伴們共同努力。

Rakuten總部為了桃猿設計的球團吉祥物，在尊重台灣的文化前提下，吉祥物形象的繪製加入了如同日本職棒吉祥物般的活潑與可愛的元素。日本的繪家和設計團隊共同替Rakuten Monkeys繪製專屬的吉祥物隊徽，希望從小孩到大人，所有的10號隊友都能愛上這隻吉祥物。

今日Rakuten Monkeys公布新吉祥物的設計理念，川田總經理表示，Rakuten Monkeys的使命除了想展現台日文化多元交流外，更要打造出一個不論是哪個世代的球迷都會覺得愛不釋手的隊徽。隊徽的設計上使用流線、更直覺的線條來順應國際流行的趨勢，新的吉祥物其眉宇間透露著頑強淘氣、整體散發著自信又可愛的風格。

樂天球團希望不論大朋友、小朋友都是支持Rakuten Monkeys的好朋友，期待這隻吉祥物成為與大家一起獲得Rakuten Monkeys勝利的吉祥物，命名活動將隨新官網於近日上架舉辦，跟著它手牽手一起邁向總冠軍，10號隊友為Rakuten Monkeys歡唱！

(中時 )