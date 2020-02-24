外傳防疫隔離補償每人每日800元，行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院目前沒有回應， 必須尊重立院的協商，若明天特別條例通過，政院周四就會拍板特別預算。

至於每日800元的說法，她表示，不知從何而來，會不會是部會討論時曾討論過的金額，就要看勞動部怎麼算；現在各黨團有不同意見，所以政院尊重立法院的討論，除了隔離補償外，還包括防疫照顧假要不要入法、是否有津貼補償？而防疫隔離假要用單次還是每日多少金額補償立法院都在討論。

Kolas解釋，政要先等特別條例通過，討論過程中若有大方向或金額，若為立法院的決定，那行政機關就要按照立法院決議調整，若明天特別條例順利三讀通過，勞動部會把單日要多少錢的版本彙整到主計總處，主計總處再把各部會所有預算統籌彙成一份預算，送給行政院長蘇貞昌，再經周四行政院會通過，再送立法院審議。

(中時 )