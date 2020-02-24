▲中興高中周昕儀同學，以「特殊選才」管道同時錄取台大、清大及成大；右為校長陳江海。（中興提供／楊樹煌南投傳真）

大學學測成績揭曉，南投國立中興高中50級分以上有48人，成績大放異彩；另該校周昕儀同學更是創下學校紀錄，以「特殊選才」管道同時獲錄取國立台灣大學、國立清華大學及國立成功大學。

中興高中指出，該校今年420名畢業考生中，黃文馨和梅茵棋獲並列4科總和最高57級分。其中黃文馨國文、英文、社會3科獲得15級分(滿級分)；梅茵棋數學、社會得到滿級分，可望進入理想頂大。

另外，4科級分達50級分以上學生共48人次，佔學生數11.43％，可望錄取中字輩以上頂尖大學。校方並指出，該校高分群人數不斷增加，國文達頂標85人、英文達頂標13人、數學達頂標42人、自然達頂標11人、社會達頂標113人。單科拿下15滿級分別為國文4人、英文1人、數學20人、社會12人，成績亮眼。

黃文馨是中興高中語文資優班，校排1％。就讀國中時，考量繁星升學管道的優勢，以中興高中為第1志願。入學後，為維持較佳排名，也為減輕高三的課業壓力，她自嘲讀書讀到像玩「極限挑戰」，雖辛苦，但因有扎實基礎，反而能享受著「倒吃甘蔗」的滋味，以輕鬆步伐準備學測，而今學測公佈，有可望錄取心目中第1志願的台大外文系，是她覺得最開心的事。

同樣也是校排1％的梅茵棋同學，國中畢業時因家開小型店面，常需幫忙整理倉庫，因而就近選擇中興高中就讀。入學後受到黃松富導師和其他任課老師用心指導，成績始終保持在全班前3名。學測前衝刺兩個禮拜，每天讀書超過10個小時，雖然累但充滿鬥志，成績公布更讓他很有成就感，因為心目中的理想目標交通大學運輸管理學系即將實現。

(中時 )