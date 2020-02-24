指揮中心指揮官陳時中今天宣布，韓國旅遊警示提升到第三級，速度很快，教會和醫院大型群聚，進入社區傳播階段，且已經把不少地區列為特別管理地區，所以提升到第三警告，提醒民眾非必要不要前往旅遊。

陳時中說明，25日零時開始，從韓國入境台灣外籍人士通通要居家檢疫14天，希望滯留韓國的國人，通通要在27日返回，26日返回的要做自主健康管理，27日返回者做居家檢疫，韓國近期病例數大幅增加已達763例，出現教會及醫院大型群聚，已進入社區傳播階段；另已指定大邱市、慶尚北道清道郡為特別管理地區。

至於滯留韓國的人數，陳時中表示，以昨日來說約有1500人返台，至於之前回來者，若是從高危險地區也就是特別管理區，有相關症狀者要提早通報，也盡量少出門。並建議高風險地方回來的人要戴口罩。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，看到一、二級的警示區，看到周遭國家一二級警示地區，疫情都有在社區擴大現象，因此專家小組指揮中心建議一、二級警示區回國者，也要自主健康管理，確保再不小心狀況下把病毒帶到台灣的社區。減少對社區的風險。

至於日本，陳時中表示，從北海道到沖繩都有案例，還在警示的邊緣區，現在不管是日本義大利新加坡泰國伊朗，相關國家相關單位嚴密討論中，是疫情變化做相關處置。

而韓國因為教徒聚會導致傳播，陳時中表示，看到很擔憂，已經和內政部和相關宗教領袖與團體，已經在討論，對於如大甲媽祖遶境等活動，找出可行辦法。

(中時 )