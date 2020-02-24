台北君悅酒店也正式推出外帶美饌了！鑑於外帶/外送五星美饌市場愈來愈熱，台北君悅酒店宣布自即（24）日起推出「君悅美饌家宴」外帶四人套餐，由酒店總主廚陳萬欽設計規劃，以中餐、港味、西式與印度風味等主題推出四款外帶套餐組合，包括中式芹香炒松阪豬、干燒蝦、蜜汁叉燒、臘味炒飯；西式爐烤蜂蜜火腿、黑松露野菇燉飯，以及時下最夯印度坦督里烤雞與海鮮咖哩等多款主廚精選料理，每套售價1,500元（四人份，需3天前預訂），內容包含五道美味佳餚適合闔家四口一同享用，3月8日前訂購可享85折限時優惠；美饌卡會員享3月31日前訂購8折優惠，並於酒店一樓Baguette 禮品．烘焙坊親取，如需外送費用另計。

此外，2月27日起，消費者凡於君悅酒店內旗下餐廳用餐且單筆實際消費達3,000元（外帶與客房服務除外），即加贈總價超過20,000元的超值優惠票券組，包括千元住宿抵用券、頂級嘉賓軒免費體驗券、人氣凱菲屋下午茶買3送1 、飲品買1送1、SPA療程超值體驗券等。

(工商 )