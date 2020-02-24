開發金控總經理由許道義暫代 股東會將於6月12日召開 18:012020/02/24 工商 陳欣文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 開發金控24日召開董事會決議由資深副總許道義暫代總經理職務，且將於6月12日召開股東會。開發金控總經理王銘陽申請於3月初退休，開發金控24日召開董事會決議新任總經理由資深副總許道義代理總經理職務，於其資格經主管機關審查通過前，將由許道義暫代。另外，董事會同時決議6月12日將召開股東大會。 (工商 ) #召開 #開發金控 #許道義 #暫代 #總經理由 也許您會感興趣 推薦閱讀 中共中央政治局召開會議 研究疫情防控與經社發展 00:172020/02/22 兩岸 口罩發放混亂 社福總盟求助中央 01:582020/02/24 生活新聞 馬哈地請辭暫代 大馬可能出現首位女總理 16:532020/02/24 國際 陸全國人大常委會針對疫情通過兩項重要決定 17:152020/02/24 兩岸 東元電機今日董事會決議 5月11日召開股東會 17:392020/02/24 財經 財經熱門新聞 被疫情黑天鵝嚇趴 美股期指大屠殺800點 - 即時 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 日韓航班剩三成 華航恐陷最冷寒冬 - 財經要聞 - 工商時報 疫情大暴走！知名投資人：美科技股恐崩20％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。