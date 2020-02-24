開發金控24日召開董事會決議由資深副總許道義暫代總經理職務，且將於6月12日召開股東會。開發金控總經理王銘陽申請於3月初退休，開發金控24日召開董事會決議新任總經理由資深副總許道義代理總經理職務，於其資格經主管機關審查通過前，將由許道義暫代。另外，董事會同時決議6月12日將召開股東大會。

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