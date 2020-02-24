為支持在地農產，摩斯漢堡攜手國發會推動地方創生。安心食品（摩斯漢堡）董事長林建元今（24）日率公司高階主管拜訪行政院國家發展委員會主委陳美伶，就摩斯漢堡如何有效運用企業資源，與國發會合作推動「地方創生」計畫進行會談。

摩斯長期支持台灣在地農產，除有通過TAF及TFDA雙認證的食品檢驗中心為食安把關之外，在通路端與各地特色農產鏈結合，用心嚴謹提供適合顧客品嚐的產品。

台灣農產資源豐富，惟因鄉村就業人口外流，又逢新冠狀病毒疫情影響，近期社會大眾的消費意願降低。配合行政院國發會近年積極推動的「地方創生」計畫，鼓勵青年人回鄉，推動島內移民、人口回流在地，朝向更均衡的台灣前進，能以豐富的創意將傳統健康美味的農產介紹給民眾，更打造許多農產電商平台虛實整合，再創農村社區富饒生機，可藉產地直送及線上消費，讓消費者安心享用。

摩斯漢堡長期關心、支持在地農產，連續多年榮獲經濟部Buying Power社會創新產品及服務採購首獎。持續引進台灣各地在地小農農產品，透過增加販售通路保障小農收入，在食材使用上更是符合安心需求，以行動支持地方發展。每年三月更在摩斯漢堡門市端推出樂活市集，以產地新鮮直送萵苣、高麗菜、番茄、洋蔥等食材，提供消費者方便快速的選擇。摩斯線上購物商城，讓消費者在家動動手指選購，就可享用來自全台各地食材，購物便利又安心。

摩斯漢堡一直以來堅持提供給顧客最安心安全的產品，除了嚴格管理員工健康與環境衛生之外，自2006年起引進「生產履歷」、「在地食材」、「契作農場」等綠色三合一採購政策，從源頭進行把關，並維持高品質食材的穩定供應，以落實對顧客的承諾與保證。

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