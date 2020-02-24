艾成和何豪傑24日上JET《命運好好玩》節目，對於交往8年的前女友王瞳因介入馬俊麟婚姻而分手，但艾成和王瞳又在日前被本刊直擊深夜與友人相約嗑鍋，被問到目前兩人的感情狀態，艾成再度重申關係早從愛情昇華為親情，「就算我們未來沒有緣分，還是一輩子的家人。」

艾成分享3年前曾因中邪找不到原因，一時精神異常，大吼、爆筋、地上亂爬等行徑都發生，還險些斷氣，當時靠著王瞳和教會的教友們不離不棄、一起陪伴艾成40天，才度過這段低潮；相較於王瞳的婚外情風波，艾成感嘆的說：「我覺得沒有什麼幫她，我也不覺得我是暖男，人生就是這樣，大家互相。」

艾成、王瞳日前被直擊深夜嗑鍋，兩人吃得十分開心。（圖／攝影組）

王瞳、艾成、何豪傑3人同公司，還同組「87樂團」，近期因受疫情影響，2月到6月演出全無，讓艾成不禁苦嘆：「我們再怎麼不紅，都沒有過2月到6月都沒舞台，完全掛零，不知道銀行裡面錢能撐多久？」至於王瞳何時歸隊？艾成和何豪傑皆表示，「目前還沒，未來要看公司規劃」。

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(中時電子報)