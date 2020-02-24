桃園涵管施工驚傳意外 2工人慘遭土石活埋 18:092020/02/24 中時 蔡依珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園大有路與民富十二街口一處工地驚傳工安意外。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園大有路與民富十二街口一處私人土地，正在施作排水管工程，24日傍晚近5點驚傳土石坍方，2名工人慘遭活埋，消防獲報到場，緊急將2名工人從3公尺深的土堆中救出，已失去生命跡象，緊急送往醫院急救中。 桃園大有路與民富十二街口一處工地驚傳工安意外。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) 桃園涵管施工驚傳意外 2工人慘遭土石活埋（蔡依珍桃園傳真） (中時 ) #桃園 #涵管 #施工 #驚傳 #意外 # 2工人 #慘遭 #土石 #活埋 #排水管 #消防 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉真驚傳「手術心跳驟停」裝葉克膜 榮總醫曝現況 08:492020/02/20 娛樂 桃園產業綠色化 三面出擊 04:102020/02/21 產業．科技 63歲大百合驚傳失聲難唱歌 180模特女兒代唱 16:372020/02/21 娛樂 湯姆克魯斯驚傳死訊 網一看氣到爆 18:562020/02/21 星奇 白日驚傳槍響 台南漁村1死1傷 04:102020/02/22 社會新聞 苑裡水坡里垃圾場傳火警 冒濃煙大火 15:012020/02/22 社會 月嫂工作吸毒 桃園社會局：可罰款並公布姓名 20:592020/02/22 社會 送醫篩檢如履薄冰 保密到家 04:102020/02/23 國際大事 台南最老武聖夜市 驚傳4月底吹熄燈號 09:032020/02/23 生活 《傳產》去年桃市土地交易，大園奪冠、中壢居次 13:582020/02/24 財經 社會熱門新聞 基隆火辣泰國嫩妹 「無罩」接客警怕怕 - 社會 醫大女學生遭姦殺藏屍下水道 28年懸案靠一關鍵偵破 - 社會 好害羞 媽媽教女大生判斷男生雞雞大小 - 社會 偷吃老爸印尼看護 渣男連訃文媳婦欄也換成她 - 社會 超級納財日！土地公生日 想有好財運要這樣拜！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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