桃園大有路與民富十二街口一處私人土地，正在施作排水管工程，24日傍晚近5點驚傳土石坍方，2名工人慘遭活埋，消防獲報到場，緊急將2名工人從3公尺深的土堆中救出，已失去生命跡象，緊急送往醫院急救中。

桃園大有路與民富十二街口一處工地驚傳工安意外。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園涵管施工驚傳意外 2工人慘遭土石活埋（蔡依珍桃園傳真）

(中時 )