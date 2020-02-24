美國總統川普順利躲過彈劾，把目標瞄準連任大業。最新蓋洛普民調結果，也為川普打了一劑強心針，因為他的支持度攀升到49％，不滿意度則為48％，也就是說，兩項加總的淨滿意度為1％，這是他在2017年1月就任以來，第一次出現正值。

而有趣的是，根據追蹤民調的網站FiveThirtyEight，去年9月民主黨掌控的眾議院，開始對川普啟動彈劾程序後，川普的民調就持續向上。專家分析，川普的滿意度在選舉年「適切的關鍵時間點」翻揚， 對他爭取第二度入主白宮的機會，無異是莫大助力。

美國有線電視新聞網（CNN）分析家安登（Harry Enten）指出，依照過去數據，滿意度介於46％至54％的總統，選舉年的此時都會面臨激烈的連任大戰，滿意度不到45％者，連任通常都會失敗。

他說，「如果過往歷史站得住腳，那麼川普的滿意度可望持續攀升，選情看俏。」

另外，23日出爐的哥倫比亞廣播公司民調也指出，6成5的美國人認為，雖然川普會在大選中險勝民主黨對手。

(中時 )