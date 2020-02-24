嘉義縣政府24日舉行新任社會局長蕭英成佈達典禮，場面盛大。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府24日舉行新任社會局長蕭英成佈達典禮。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府24日舉行新任社會局長蕭英成佈達典禮，縣長翁章梁指嘉縣有許多相關社會福利機構、網絡，都還在建立中，期盼蕭英成上任後能大力推動社政業務發展，尤其是老人照顧覆蓋率，未來希望能從現行52％提高到65％，蕭英成強調，身為嘉義子弟，非常了解嘉縣目前正處於超高齡社會，往後將加強嘉縣社會福利、社會安全網，落實對老弱婦孺及身障者的照顧等。

蕭英成是朴子子弟，中國文化大學法律、社工雙學士，先後在文化環境基金會、交通大學擔任院長陳其南的專案研究助理，立委蘇煥智國會助理、台南縣政府縣長秘書、新聞室專員、行政管理處長、社會處長，離開公部門後先後擔任鴻海集團公關室主任、永齡慈善基金會副執行長、幫你優(BoniOInc.)PaGamO教育平台公益長，在公私部門領域皆有充分的歷練與實務經驗，翁章梁期盼能藉用他的長才，共同為鄉親的福祉來打拼。

翁章梁昨親自主持蕭英成佈達典禮，蕭英成從翁章梁手中接下佈達證書後，緊接著從代理局長張翠瑤手中接下印信，宣誓履新，包括副縣長吳容輝、秘書長羅木興、多位縣議員、縣府一級主管及各NPO組織的好夥伴，皆到場祝賀蕭英成，而蕭英成父母也一同來見證，場面盛大。

(中時 )