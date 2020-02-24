新冠肺炎來勢洶洶，影響餐飲、旅遊業。然面對疫情，除勤洗手、戴口罩、也要增加自己免疫力，吃得均衡和營養也很重要。馬來西亞料理融合馬來、印度、華人料理。馬國尤其飲食文化跟台灣相似，像是熱食、豐富的麵食、咖啡與甜點文化，更是深受台灣人喜愛，台灣也有部分馬來西亞餐廳可吃到這些美味，如叻沙、檳城福建蝦麵、咖椰吐司、珍多冰等。

到馬來西亞旅行的外國旅客，旅遊總花費有超過40%在飲食上，顯示馬來西亞美食口味平易近人，接受度高。（馬來西亞觀光局 提供）

馬來西亞豐富的美食主要分為四大菜系，包含馬來族的傳統料理、以印度風味為出發的馬來印度料理、與台灣人淵源最深的華人料理，以及馬來西亞在地香料融入華人菜餚的娘惹料理，造就了馬來西亞獨一無二的異國氣息與繽紛風貌。

馬來西亞式叻沙LAKSA、亞參叻沙 Assam Laksa：特色是用馬鮫魚熬成的湯頭，略帶酸味的湯頭。「亞參」 Assam是一種熱帶酸羅望子果，也是亞參叻沙酸味的主要來源，濃郁湯頭非常美味。

咖哩叻沙Curry Laksa：是道地的馬來、華人與娘惹美食，也是食物不分族群，串連起馬來西亞共同情感的一大代表。將椰奶與咖哩調配成湯頭，再加入配料與油麵，香甜微辣湯頭甘醇可口。

檳城福建蝦麵Penang Hokkien Prawn Noodle：湯頭由蝦殼、蝦頭、豬肉或雞肉，經過3-4個小時熬煮將食材精華完全釋放，最後一定要配上酥炸蔥花及檳城當地特殊的辣椒醬，才稱得上是道地的檳城蝦湯麵。

煎蕊Cendol已經成為東南亞美食的精髓，街邊小吃代表之一。（馬來西亞觀光局 提供）

此外，甜點也不遑多讓，甚至推廣至其他國家，讓愈來愈多人透過甜品了解馬來西亞。

咖椰吐司Kaya Toast：咖椰吐司是馬來西亞經典美食，將香而濃郁的咖椰塗抹在剛烤好的吐司上，對切成方形，手法來自華人與馬來人後裔的娘惹文化。咖椰吐司搭配一杯咖啡，就是下午茶經典絕配。

煎蕊（珍多冰）Cendol：道地娘惹甜品，刨冰上有著椰奶、椰糖和天然斑蘭葉汁製成的綠色粉條，已經成為東南亞美食的精髓，街邊小吃代表之一。

馬來西亞與台灣往來頻繁，飲食文化相近，台灣有愈來愈多馬來西亞餐廳，像是「池先生（Mr. Chee Kopitiam）」的檳城蝦湯麵、椰漿飯和炒粿條，是許多離鄉背井的馬來西亞學生最懷念的家鄉味；知名馬來西亞歌手艾成開的「艾叻沙（Ai Laksa）」，有道地以蝦湯為基底的「砂拉越叻沙」，還有雞湯口味可選擇。

(中時電子報)