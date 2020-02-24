瑪利亞基金會實習商店「瑪利MAMA手作麵包」愛心家園店24日開幕。（黃國峰攝）

瑪利亞基金會以「瑪利亞青年」為班底，於2010年成立「瑪利MAMA手作麵包」市政店，24日再於愛心家園成立實習商店，讓瑪利亞青年能夠透過實習，熟悉職場境，進入社會後能無縫接軌，另也因新冠疫情影響，讓市政店收入少二成，希望新店可以挹注更多收入。

瑪利亞愛心家園長陳怡君表示，全新的「瑪利MAMA手作麵包」實習商店，是一個模擬性的保護職場，可以讓瑪利青年們學習工作技能，職場溝通及社交技巧等，也許這些能力一般人覺得簡單，但對瑪利青年來說，可能需要2到3年甚至更久才能學會。

24日的實習商店開幕，由有中度智障、在「瑪利MAMA手作麵包庇護工廠」工作七年，工作技能漸趨穩定的小倩克服人際溝通問題向來賓分享一個麵包的誕生及唐寶寶小佑擔任實習商店開幕服務員，他因家中經營便當店，以前只能幫忙洗菜及拿配料，經過台中愛心家園的訓練，24日開幕已經能夠獨立完成店內清潔及備炒食材，活脫就是個廚師長。

會中陳怡君也感謝華豫寧公司、維他露基金會捐助店內硬體設備，而近期因受新冠肺炎疫情影響，「瑪利MAMA手作麵包」市政店業績比往年少了二成，而瑪利亞極重多障服務大樓興建在即，今年一月捐款卻比去年少了4成，希望新店的開張能帶來更多收入，希望民眾能到新店消費，開幕期間至3月31日止，消費滿120元即贈本土鳳梨酥一塊。

(中時 )