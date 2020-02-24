109學年度學科能力測驗成績於今（24日）放榜，新北市南山中學表現亮眼。（南山高中提供）

109學年度學科能力測驗成績於今（24日）放榜，新北市南山中學表現亮眼。（南山高中提供）

109學年度學科能力測驗成績於今（24日）放榜，新北市南山中學表現亮眼。（南山高中提供）

109學年度學科能力測驗成績於今（24日）放榜，新北市南山中學學生呂松翰、張薰慈、張祐菘獲得5科75分滿級分，另外，黃偉翔、黃以柔、萬建廷，獲得4科60分滿級分，成績亮眼奪目。

南山中學表示，今年學測成績再創佳績，5科75級分3位、70級分以上19位、4科60級分6位、4科55級分以上72位，單科滿分共計170 人。

呂松翰打算申請台大化學系，由於直升南山所以可利用時間申請清大化學營，培養自己的能力，就學期間榮獲學科能力競賽化學組第一名及科展化學組新北區優勝等獎項。呂松翰謙虛表示，上課專心聽講，無須再去補習，導師李榮陞老師極力讚美松翰除了自律讀書外，還願意利用假日時間到校教導其他同學，是不可多得的好學生。

張薰慈目前可能就醫學或生命科學系選擇，過去曾多次於模擬聯合國會場中獲獎，並擔任南山模擬聯合國會議的主席，甚至曾赴紐約聯合國總部開模擬聯合國會議，為台灣高中生首發團，這些經歷讓她學會關心時事和增進英語表達能力，而張薰慈喜歡在休閒時間畫畫和慢跑，自己對學習的規畫是大塊時間以主題式方式複習、帶狀時間加強語文和數學、零碎時間拿來背英文單字。

張祐菘和張薰慈是好朋友，兩人均為紐約聯合國總部開模擬聯合國會議台灣高中生首發團成員，除了英語能力，祐菘數理和程式語言均相當擅長，目前打算申請台大化工。

黃偉翔以台大電機為自己的第一志願，看到成績放榜，深感努力沒有白費，深信學習遇到困難千萬不要放棄，在校曾參加台大物理資優營，也曾擔任班聯會副主席，榮獲過TRML三等獎，偉翔高中完全沒有補習，他認為在校好好學習、專心聽講，就能事半功倍，導師吳美慧老師表示偉翔數理科目成績優異，繁星為1％的優秀學生，且願意在考前教導全班同學學習。

黃以柔於高三時發現自己的興趣是獸醫，放榜後打算以台大獸醫為目標，在班聯會學會培養人際，在吉他社學會團隊合作，曾獲校內英語演說第一名，以柔感謝父母以開放的態度，讓她可以盡情追求理想。

萬建廷打算申請台大電機，對於自己直升的選擇非常肯定，認為完全仰賴學校資源，在校好好讀書，依循學校安排，根本無需補習，應考秘訣為國英盡力拉高選擇分數，作文分數也要盡可能好好把握。

南山中學校長蔡銘城表示，學生成績固然重要，健康也不容忽視，除了「素養、態度」還要具備責任感和對社會的關懷，新課綱精神「成就每一個孩子：適性揚才、終身學習」，學校更為他們規畫多元學習及能力探索的課程。

(中時 )