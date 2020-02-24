北京市連續兩天新冠肺炎確診病例零增長，但並不說明零增長就是零風險。目前，密切接觸者轉換為確診病例的比例為5.8％左右。

「北京市連續兩天確診病例零增長，說明前段時間防疫工作有初步成效，但並不說明零增長就是零風險。北京仍然有疑似病例與密切接觸者，沒有解除醫學觀察的密切接觸者有613人。」北京市衛生健康委員會新聞發言人高小俊24日表示，密切接觸者有可能轉換為疑似病例或者確診病例。目前，密切接觸者轉換為確診病例的比例為5.8％左右，仍然存在比較大的風險。

他表示，北京市16個區中，有9個區超過10天確診病例零增長。平谷區自北京市有疫情以來，已連續無病例報告；延慶區累計確診病例1例，已連續31天無新增病例；門頭溝區累計確診病例3例，已連續21天無新增病例；懷柔區累計確診病例7例，已連續17天無新增病例；順義區累計確診病例10例，已連續15天無新增病例；東城區累計確診病例13例，已連續12天無新增病例；密雲區累計確診病例7例，已連續12天無新增病例；石景山區累計確診病例14例，已連續10天無新增病例；大興區累計確診病例39例，已連續10天無新增病例。

23日0時至24時，北京市新增確診病例0例，累計報告399例，已出院198例，死亡4例。新增疑似病例30例，現有疑似病例94例。新增密切接觸者32例，累計2484例，其中已解除醫學觀察1694例。

(旺報 )