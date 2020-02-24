相較雙北市，桃園土地價格在相對低點，因此吸引許多建商搶地，根據桃園地政局統計，桃園市2019全年素地交易筆數較去年有增幅5%，其中「大園區」成長最高，高達6成以上，拿下桃園素地交易成長冠軍。房地產業者分析，航空城計劃相當看好，加上土地買賣禁止轉移時間接近，買賣雙方搶在最後期限，購地、賣地。

根據「桃園不動產交易e指通」實價登錄統計，桃園市2019全年素地交易筆數7,973筆，較去年增加5.02%，有6個行政區交易轉熱，依序為「大園區」、「中壢區」、「蘆竹區」、「桃園區」、「觀音區」以及「平鎮區」，其中「大園區」成長最高，達62.8%，拿下桃園素地交易成長冠軍。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，進一步觀察大園區2019年素地交易959筆，登上5年新高。其中722筆，有7成5占比，是來自於桃園航空城計劃地區，2019年土地交易均價部分，每坪在6.69~6.88萬元，較2018年同期年增幅度5.8%~16%不等，顯示航空城土地交易不僅價揚量也回升。

台灣房屋航空城直營店店長徐國強指出，過去桃園航空城的前景不明，為直接衝擊土地交易原因，使得2015年起走了3年多低迷期，自2018年計劃明確後，且計畫按期程推動，航空城交易逐步增加。

徐國強進一步強調，在航空城禁止買賣令的不確定因素消弭後，買方信心面增加，又受惠美中貿易戰以及境外資金匯回專法等，有利台商資金回流與回台擴廠，讓買方對於航空城計劃相當看好，加上土地買賣禁止轉移時間接近，所以買賣雙方都把握最後這一段時間購地與賣地。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)