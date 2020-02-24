大學學測成績公布，暨大附中今年在總級分及各科都有傑出優異成績，分別取得獸醫系、藥學系、化學系、法律系、中文系頂尖大學的入場券，為今年多元升學榜單寫下亮眼紀錄。

附中表示，今年暨大附中學生在學測成績整體表現都不錯，有3位同學分別在國文、數學、社會3科科目滿級分，表現不俗。

在暨大附中考生當中，數理實驗班在校排1％的吳怡慧同學，此次學測成績相當優異，國文達滿級分，考前更針對較弱的數學科目，加強練習衝刺，每天勤做數學考古題，不懂的問題請較老師。吳怡慧表示，她對藥學、獸醫都有興趣，預計將可透過繁星錄取台大獸醫系或台大藥學系。

就讀暨大附中數理實驗班校排4％的潘昶佑同學，偏愛數學，此次學測更在數學科目考出滿級分，未來將朝向化工系、化學系繼續鑽研，可望到清大、交大、中央等大學相關系所就讀，他期待有朝一日成為純粹數學大師，為台灣科普奉獻己力。

黃琪斐同學是暨大附中語文實驗班校排2％，父母親皆為國小教師，因就近入學選擇暨大附中就讀，自小對舞蹈有濃厚興趣，參加南投縣民俗舞蹈比賽連續2年皆獲全縣第1名，此次社會科滿級分，表示未來將針對社會組選擇，尤對中文系感興趣，個性內斂的她露出自信笑容說，希望美夢成真。

校長張正彥表示，非常感謝老師們3年來辛勤的指導，與同學們不斷的努力，才有如此好的成果。

(中時 )