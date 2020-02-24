近百位應邀參加「網紅帶你去旅行」的網美、網帥在娜路彎大酒店開心大玩「泳池趴」。（莊哲權攝）

近百位應邀參加「網紅帶你去旅行」的網美、網帥在娜路彎大酒店開心大玩「泳池趴」。（莊哲權攝）

近百位應邀參加「網紅帶你去旅行」的網美、網帥在娜路彎大酒店開心大玩「泳池趴」。（莊哲權攝）

近百位應邀參加「網紅帶你去旅行」的網美、網帥在娜路彎大酒店開心大玩「泳池趴」。（莊哲權攝）

近百位應邀參加「網紅帶你去旅行」的網美、網帥在娜路彎大酒店開心大玩「泳池趴」。（莊哲權攝）

新冠肺炎疫情在全球升溫，許多國內外旅遊團體都取消，首當其衝的觀光業哀鴻遍野，有旅行社業者號召近百名網紅進行2天1 夜的台東之旅，24日下午，網美、網帥們穿上泳裝參加「泳池趴」，用他們的熱情，抵抗景氣寒冬。

「網紅帶你去旅行」活動，23、24日帶領近百位網紅遊台東，除了在熱門打卡景點，認台東的人文與風光以外，24日下午在娜路彎大酒店舉辦「泳池趴」，網美、網帥換上比基尼及泳裝，大方秀身材，不畏景氣寒冬。

面對新冠肺炎疫情的威脅，直播主晨琀說，一開始有點擔心，不過來了以後就覺得很放心；網帥大師林說，受疫情影響，沒什麼人潮，反而更好玩。

從事保險業務的主持人評姐兒說，現在來台東玩，不會人擠人，也不必擔心受感染，這次在台東，體驗了採茶姑娘、騎單車、躺在馬路上看不一樣的台東，還到了黑孩子咖啡館，完全是1場知性之旅，歡迎大家來台東；另一位直播主糖小Q則對超熱情的原住民留下深刻象。

主辦的紅牛旅行社總經理李恩承說，受疫情影響，旅遊業氣氛低迷，其實在台灣本島防疫做得非常好，而且台東空氣好、水質好，根本沒有疫情的問題，網紅經濟正盛行，希望藉此讓大家有信心走到戶外，把台東的美好當成火車頭，帶動台灣觀光產業。

，他說，去年台東出差，就已經感受到台東被邊緣化的無奈，這次的疫情重創整個旅遊產業，無疑是雪上加霜，因此便火速再度召集上百位網紅，希望能在低迷的氣氛中為同業打氣、更能幫助地方的觀光、振興台東的旅遊市場。

娜路彎集團則表示，過完年後散客訂房比起暑假明顯增加，推測主要原因為寒假開學延期，加上各地的民眾想轉換空間消除緊張的心情，及蘇花改及新南迴開通，希望透過與旅行社的活動，化危機為轉機。

(中時 )