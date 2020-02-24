新北市1名越南籍余姓女移工（30歲）因為與阮姓女移工（20歲）在臉書互嗆，2人各自找來同鄉助陣，談判期間，雙方爆發肢體衝突，余女找來的友人被阮女一幫人拉走後，友人腹部、胸部遭利器工急，有明顯穿刺傷，送醫後因失血過多不治，目前殺人的男兇嫌仍在逃，警方正積極緝捕。

警方調查，余女與阮女曾經同事過，但2人在工作上偶有摩擦，各自離職後，卻還會在臉書上互嗆。昨日晚間，余女與朋友相約在樹林區西圳街1段的宿舍裡煮火鍋聊天，期間，余女與阮女又在臉書上互相嗆聲，飯後兩派人馬相約談判，余女帶著朋友；阮女則帶著7名同鄉赴約。

兩幫人馬一見面便爆發激烈肢體衝突，阮女一行人趁亂將余女友人押走，用刀猛刺胸口以及腹部，警方獲報到場後，殺人的兇嫌已逃之夭夭，警方緊急將傷者送醫急救，但仍因為失血過多宣告不治，警方當場將余女、阮女帶回警局偵訊，並積極追緝殺人後逃逸的男移工。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)