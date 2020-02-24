新冠肺炎疫情衝擊內需要來了！經濟部統計處今天發布1月份零售業與餐飲業營收，各繳出2.5％與17.5％正成長。但是新冠肺炎疫情來勢洶洶，已各有6成與8成業者表示受影響，統計處預估，2月合計零售與餐飲業績恐會少近200億。尤其是餐飲業，預估比去年同月最多衰退達11％，如此會創下有統計以來，史上單月最高跌幅。

1月零售業營業額3573億元，餐飲業827億，表現都仍不錯。零售業主要是最大宗的「綜合商品零售業」年增13.4％，這是受春節採購熱潮貢獻，讓百貨、超市、量販繳出雙位數成長，服飾業有農曆春節檔期促銷也不錯。電子購物及郵購業在防疫用品需求攀升下，也年增3.1％。不過汽機車零售業因年底促銷結束，逢春節假期減緩銷售力道，營收倒減8.7％。

餐飲則是以餐館業逢尾牙及春節聚餐旺季，加上年菜外賣年增21.2％；飲料店業也因優惠促銷帶動買氣。不過團膳業碰到寒假提早，學校營養午餐減少而下滑1成。

整體而言，1月疫情影響在內需衝擊上還不明顯，但王淑娟指出，根據調查，2月份零售業已有6成業者說受到影響，餐飲業有79.2％會受影響。換算將使該月營業額各下降4.5個百分點與8.7個百分點，金額各減少125億與61億元。

因此雖然2月有情人節、228連假商機，但因年後通常是銷售淡季，如今又有疫情攪局，統計處預估，2月零售業營業額可能0成長，最好也只成長3％。餐飲業則明顯最慘，跌幅落在年減8％至11％左右。如果真跌到11％，將會是有統計以來史上2月最大跌幅。

王淑娟指出，疫情確實衝擊餐飲最大，至於零售業部分會以百貨業、免稅店，所受到人流減少較多。但她認為，有之前SARS恐慌經驗、加以這次中央疫情指揮中心調度得宜，網購及外送服務又遠非當年可比，都可望減緩這次疫情衝擊。

(中時 )