日本富士電視台今天報導，東京都內又新增3例新冠肺炎病例，總計東京都已有32例；鄰近東京都的神奈川縣今天也新增一例重症病例，患者並無海外旅遊史。

日本朝日電視台報導，神奈川縣今天新增一例病例，患者是住在神奈川縣的50多歲男性上班族，14日發燒到攝氏38度，今天確診感染肺炎。

這名男性在東京都內的公司上班，在醫療機構檢查時呈現陽性，目前症狀嚴重。

日本神奈川新聞報導，神奈川縣政府表示，這名男性患者並沒有海外旅遊史，目前正在調查他的活動史及有無密切接觸者。

(中央社)