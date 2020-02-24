日本東京新增3例新冠肺炎 總計32例 18:382020/02/24 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本富士電視台今天報導，東京都內又新增3例新冠肺炎病例，總計東京都已有32例；鄰近東京都的神奈川縣今天也新增一例重症病例，患者並無海外旅遊史。 日本朝日電視台報導，神奈川縣今天新增一例病例，患者是住在神奈川縣的50多歲男性上班族，14日發燒到攝氏38度，今天確診感染肺炎。 這名男性在東京都內的公司上班，在醫療機構檢查時呈現陽性，目前症狀嚴重。 日本神奈川新聞報導，神奈川縣政府表示，這名男性患者並沒有海外旅遊史，目前正在調查他的活動史及有無密切接觸者。 (中央社) #神奈川 #奈川縣 #今天 #神奈川縣 #日本 也許您會感興趣 國際熱門新聞 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 39人29中鏢 韓赴以朝拜團恐大散病毒 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 伊朗庫姆地區新冠肺炎死亡人數達到50人 - 國際 權鬥！馬國總理馬哈地退黨辭職固權 安華接棒恐又落空 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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