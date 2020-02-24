前空姐丁采綸積極尋廠商合作加工製麵，近日成功取得清真商標，她開心夢想中的「食農體驗生產型農場」有望達成。（謝佳潾攝）

前空姐丁采綸5年前因愛上「情人的眼淚」雨來菇，不惜南下滿州鄉當村姑，多年來除堅持有機種植還擴展至牡丹鄉，同時看好新南向政策的東南亞市場，積極尋廠商合作加工製麵，近日不僅取得清真商標，還有印度業者已找上門，她開心夢想中的「食農體驗生產型農場」有望達成。

丁采綸指出，她到滿州種雨來菇時，只是單純地想要種有機雨來菇、讓大家能吃到更健康的食材，於是愈種愈多，從滿州種到牡丹，總面積達1.2公頃，是目前恆春半島種雨來菇取得有機驗證的最大種植戶，但此時她發現，她要做的不只如此。

她說，種雨來菇以來她有個心得，就是「友善耕作很重要」，不僅是雨來菇，所有農作都應該朝此方向前進，所以她想在牡丹鄉成立「食農體驗生產型農場」，先以雨來菇為主、後續種其他農作，以有機食農為目標，盼讓農友及消費者一同重視有機的重要性。

然而，建農場需要大筆錢，她不諱言地說，她身為個體戶要做這件事實屬不易，不過她不放棄，在相中新南向政策後，成功獲農糧署南部分署等相關單位協助，順利找到廠商加工雨來菇研發製麵，並取得清真商標，目前拓展東南亞市場中。

她說，與廠商合作研發的藻健康活力麵，藻體含量40％，採用加拿大進口原麥，在台灣加工製做，希望雨來菇以不同樣貌呈現給消費者，讓農產品更多元化，同時也為建場籌備資金。

(中時 )