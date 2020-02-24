據共同社24日報導，日本朝野政黨的部分議員為敦促政府引進可在海上治療和運送患者的「醫療船」，27日將設立跨黨派議員聯盟。此舉是為了應對新冠病毒疫情，跨黨派議員力爭彙總法案，在本屆國會以議員立法形式提交，規定政府必需完善可提供利用醫療船進行醫療的體制。著眼於今後發生大規模災害或傳染病，希望推動配置醫療船。

鑑於從「鑽石公主號」遊輪將感染者送醫時被指存在風險，認為「需要盡快引進可在海上進行應急治療的醫療船」（相關人士語）。議員聯盟的名稱為「跨黨派推進利活用災害醫療船舶議員聯盟」，由前財務相額賀福志郎等自民、立憲民主、共產等7黨及無黨派議員發起。

額賀擔任會長的相同主題的執政黨議員聯盟，去年制定了寫入擁有醫療船並確保人員、推進人才培養等基本方針的法案要點。跨黨派議員聯盟將以此為基礎推進討論。

日本曾以2011年東日本大地震為契機，正式討論引進醫療船。政府進行了利用現有船舶的實證試驗，於2013年彙總了報告，認為不是花費巨額費用新建、而是利用民間船隻和海上保安廳巡邏艇的方法妥當，但以成本負擔為主還有很多課題，因此未能實現。

2018年6月中旬，隸屬美國海軍的全球最大規模醫療船「仁慈」（Mercy）號（全長約272公尺）首次停靠日本。當時共同社報導說，鑑於東日本大地震時醫院功能癱瘓的經歷，日本政府正在探討活用船舶作為醫療基地，有意學習美軍的應對方法。

(中時 )