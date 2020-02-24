新冠肺炎全球肆虐，大陸演藝圈紛紛停工，男星黃曉明日前也採取自主隔離，沒想到網上竟冒出他出軌新疆女星哈妮克孜的謠言，讓他忍不住發聲明捍衛權利。
黃曉明24日在微博轉發北京星權律師事務所的貼文，內文指出3個微博帳號涉嫌傳播不實內容，要求3人向黃曉明先生公開賠禮道歉，將依法追究侵權言論發布者的法律責任。
而黃曉明也發文透露，「從19年年底至今，我一直在成都劇組拍戲，並在疫情發生後聽從劇組安排在酒店進行自主隔離。這段時間一直關注著疫情進展，希望能夠為抗疫一線的工作者們和病患們盡我的綿薄之力，萬萬沒想到會因此事佔用公共資源，我感到很無奈也很抱歉，希望廣大網友不信謠、不傳謠，多關注疫情，望我們早日渡過難關。」
來自新疆烏魯木齊的哈妮克孜，因在節目上跳「敦煌舞」受到關注，還被封為「四千年難得一遇美女中的美女」，更曾一度把迪麗熱巴擠出榜外，登上「新疆第一美」，未來發展指日可待。
另外，哈妮克孜是陳赫旗下藝人，除了和黃曉明的烏龍傳聞，網上還出現她被老闆淺規則的謠言，使得雙方陸續發聲明澄清，嚴正警告造謠者刪除相關不實言論。
(中時電子報)
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