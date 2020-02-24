英國平價服裝品牌Primark業者ABF（Associated British Foods）24日（周一）警告，倘若新型肺炎導致中國工廠延長停工，數月後部分產品庫存可能會有短缺風險，目前已向東南亞和東歐供應商討論替代方案。這也是繼亞馬遜（Amazon）之後，又一家業者為供應鏈作出因應措施。

ABF表示，由於在中國農曆年前通常都會增加庫存量，因此近幾個月的供應無虞，短期內不會造成影響。

但該集團指出，長期來看，因疫情使得生產延宕，最後可能會波及英國和歐洲門市業績，「我們正評估應對策略，例如向其他地區現有供應商增加產量」。

ABF財務長巴森（John Bason）強調，到夏季以前都有足夠庫存，但正與孟加拉、柬埔寨、越南、土耳其和東歐討論一旦中國供應受影響的相關增產事宜。

他提及，Primark約有45％的服裝自中國進口。

(工商 )