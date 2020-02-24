貼標印刷大廠政伸企業（8481）旗下大陸子公司政伸印刷（深圳）公司，及政伸印刷（天津）公司24日公告已取得復工核准通知，並正式復工，將與客戶密切聯繫，調整並安排出貨時間。

同樣地，馬口鐵罐大廠吉源-KY（8488）表示，因當地政府規定不早於3月10日24時前復工，旗下湖北吉源公司，將視疫情發展及配合當地政府規定申請復工作業。

政伸表示，公司自大陸農曆春節開始，即成立防疫應變小組，密切注意疫情發展，即時採取因應措施，並加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。

吉源旗下廈門吉源公司、湖北吉源印鐵製罐公司、安徽吉源印鐵公司、成都吉源製罐公司，及廣東吉多寶製罐公司，均已取得當地政府復工許可，分別於2月10日至2月22日復工。

吉源說，因湖北省疫情防控指揮部公告省內企業不早於3月10日24時前復工，旗下湖北吉源公司，將視疫情發展及配合當地政府規定申請復工作業，一旦復工後，將機動調配各生產基地產能及出貨，以因應各地客戶需求，維持集團整體生產營運順利進行。

(工商 )