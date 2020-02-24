上市營建股宏盛建設公司（2534）今（24）日公告，砸下8億元，搶進台北市內湖366坪土地；接下來不排除再往台中、高雄，評估購地，延伸購地觸角。

宏盛建設今天傍晚公告，以8.0559億元的價格，買下台北市內湖區石潭段四小段270、271、274地號等土地，土地總面積共計約366.18坪，每坪價格為220萬元，總計砸下8.0559億元購地。

宏盛建設董事長林新欽表示，宏盛不排除再往台中和高雄移動，評估購地。

(工商 )