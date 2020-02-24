宏盛建設砸下8億元 搶進台北市內湖土地 18:412020/02/24 工商 蔡惠芳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上市營建股宏盛建設公司（2534）今（24）日公告，砸下8億元，搶進台北市內湖366坪土地；接下來不排除再往台中、高雄，評估購地，延伸購地觸角。 宏盛建設今天傍晚公告，以8.0559億元的價格，買下台北市內湖區石潭段四小段270、271、274地號等土地，土地總面積共計約366.18坪，每坪價格為220萬元，總計砸下8.0559億元購地。 宏盛建設董事長林新欽表示，宏盛不排除再往台中和高雄移動，評估購地。 (工商 ) #宏盛建設 #購地 #台北市 #搶進 #內湖 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應新冠肺炎疫情 台北市福德國小噴藥消毒 12:422020/02/21 生活 台北市最宜居行政區 內湖設籍戶數量增幅居冠 19:082020/02/21 財經 最宜居台北市行政區 設籍內湖的戶數量增幅居冠 19:222020/02/21 風格 網友整理台灣新冠肺炎確診地圖 台北市7人最多 11:572020/02/23 生活 西門町鬧區 22歲男子陳屍車內 19:392020/02/23 社會 醫事人員限制出國 台北市醫師職業工會：相信不是被當衛生紙 22:482020/02/23 政治 網友整理病例地圖 北市確診最多 04:102020/02/24 焦點新聞 台灣新冠肺炎確診 台北市7人最多 01:582020/02/24 生活新聞 商家發新冠肺炎災難財 台北市15件送辦 13:132020/02/24 生活 當街狙殺十五份幫大哥 槍手今遭起訴 14:502020/02/24 社會 財經熱門新聞 被疫情黑天鵝嚇趴 美股期指大屠殺800點 - 即時 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 日韓航班剩三成 華航恐陷最冷寒冬 - 財經要聞 - 工商時報 匯豐汽車斥資12.7億元 打造北台最大汽車後勤儲備中心 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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