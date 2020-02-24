新冠肺炎疫情延燒，開學在即，北市府教育局也針對若班級出現確診病例，全班、全校若因此停課，訂定停課復課補課實施計畫，教育局提5大重點，包括停多少課就補多少課，須在停課後2個月內補完，停課期間若遇到月考或段考，回校復課後再考試，再行評量分數不可以打折。

此外，教育局於台北酷課雲提出完整停課線上自主學習模式配套措施及成績評量，居家隔離的學生能在教師的安排下保有學習的進度與彈性，老師更可掌握居家隔離學生的學習情形給予回饋，讓家長不必擔心停課學生的學習進度落後。

教育局表示， 線上學習實施計畫有5大重點，包括學生停課數量與補課數量一致，停多少課，即補多少課、學生補課需在復課後2個月內完成，與補課可採用實體補課跟線上補課併行，線上補課優先使用台北酷課雲，線上補課適用小五到高中三年級。

教育局強調，回校後的補課時間為早自習、課後、周末可以擇1天補課，而停課期間遇到月考或段考，回校復課後再考試，再行評量分數即為其成績，不可打折計算。

(中時 )